Sabará tem nota acima da média em Emprego & Renda no índice Firjan

Sabará se destacou no componente de Emprego & Renda do Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) referente ao ano de 2023, com nota 0,6735. O desempenho é superior ao índice geral da cidade, que ficou em 0,627, indicando avanços na área de geração de trabalho e renda.

Os dados são da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), com base em informações oficiais dos Ministérios do Trabalho, da Educação e da Saúde. O índice varia de 0 a 1 e avalia a qualidade da gestão pública em três áreas: saúde, educação e emprego e renda.

Sabará ocupa a 409ª posição entre os 853 municípios de Minas Gerais no ranking geral e aparece em 2.503º lugar no Brasil. Segundo a Firjan, resultados acima de 0,6 são considerados de desenvolvimento moderado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A prefeitura afirma que tem direcionado esforços para incentivar o empreendedorismo local e atrair novas oportunidades econômicas, com programas voltados para capacitação profissional e apoio ao pequeno negócio.