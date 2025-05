Sabará ocupa 409ª posição no ranking estadual de desenvolvimento

Sabará ocupa a 409ª posição entre os 853 municípios mineiros no Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM) referente ao ano de 2023. Com índice geral de 0,627, a cidade se enquadra na faixa de desenvolvimento moderado. O dado também coloca o município na 2.503ª colocação no ranking nacional, que avaliou 5.212 cidades brasileiras com base em dados oficiais de 2021.

O IFDM, elaborado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), utiliza dados oficiais dos Ministérios da Educação, Saúde, Trabalho e Emprego. O índice varia de 0 a 1 e busca retratar a qualidade da gestão pública a partir de três eixos estruturantes do bem-estar social.

Apesar de não figurar entre as primeiras colocações, Sabará mostra estabilidade nos indicadores, o que aponta para a continuidade de políticas públicas que atendem a áreas fundamentais para a população. Nos últimos anos, o município tem direcionado investimentos para qualificar a educação infantil, expandir o acesso à saúde e criar oportunidades econômicas.

O reflexo desses esforços aparece de forma mais evidente em alguns dos componentes do índice, como o de Emprego & Renda, onde a cidade alcançou 0,6735, desempenho acima da média do próprio índice geral. Na área de Educação, Sabará obteve 0,6595, enquanto o indicador de Saúde ficou em 0,5479, ambos também dentro da faixa de desenvolvimento moderado.