Sabará em educação: resultados do IFDM 2023 mostram avanços e desafios

O setor de Educação em Sabará alcançou nota 0,6595 no IFDM 2023, índice que classifica o município na faixa de desenvolvimento moderado. O dado faz parte do estudo da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), que analisou 5.212 municípios brasileiros com base em informações oficiais de 2021, divulgadas em 2023.

No ranking estadual, Sabará ocupa a 409ª colocação entre os 853 municípios mineiros. Já no cenário nacional, está em 2.503º lugar. O índice considera fatores como taxa de aprovação, abandono escolar, distorção idade-série e desempenho nos anos iniciais e finais do ensino fundamental.

Nos últimos anos, Sabará tem buscado estruturar políticas voltadas para a infância e ampliar o acesso à educação básica, especialmente com a criação de novas vagas em creches e melhorias na rede física das escolas.

Em 2024, o município foi reconhecido com o Prêmio Ouro – Compromisso Primeira Infância, que valoriza iniciativas nessa área. O reconhecimento convive, porém, com indicadores que ainda mostram a necessidade de avanços, especialmente no desempenho dos estudantes e na regularidade do fluxo escolar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia