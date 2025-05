Ônibus cai às margens do Rio Paraibuna em Juiz de Fora

Um ônibus do transporte coletivo urbano caiu às margens do Rio Paraibuna, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. O acidente aconteceu na noite dessa quarta-feira (14/5), em frente ao Supermercado Atacadão, na Zona Norte da cidade. Duas mulheres ficaram feridas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o chamado foi recebido por volta das 22h20. Ao chegarem ao local, os militares encontraram uma das vítimas, de aproximadamente 40 anos, dentro do ônibus. Ela estava consciente, orientada e se queixava de fortes dores na perna direita, na altura da tíbia. Após estabilização da cena com uso de cordas, os bombeiros entraram no veículo, imobilizaram a vítima e a deixaram sob os cuidados do Samu, que a encaminhou ao hospital.



Do lado de fora do ônibus, outra mulher, com cerca de 25 anos, também consciente, apresentava dores intensas na região da bacia, segundo os bombeiros. Ela recebeu os primeiros socorros no local e também foi levada ao hospital.

Ônibus ficou tombado às margens do Rio Paraibuna Corpo de Bombeiros/Divulgação

A Polícia Militar ficou responsável pela segurança da área. O motorista do coletivo relatou suspeita de falha mecânica no sistema de direção, o que pode ter provocado o acidente.