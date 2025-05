PRF flagra exploração sexual de adolescentes em boate de cidade mineira

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou a exploração sexual de adolescentes em uma boate à margem da BR-381, no município de Carmópolis de Minas, no Centro-Oeste do estado, durante operação deflagrada na madrugada desta quarta-feira (14/5) com essa finalidade.

No momento da abordagem no estabelecimento conhecido como ponto de prostituição e venda de bebidas alcoólicas, os agentes encontraram duas adolescentes, que afirmaram ser de Belo Horizonte.

Uma delas, de 14 anos, foi vista consumindo bebida alcoólica em uma das mesas. Ao avistar a polícia, ela tentou fugir, correndo para fora da boate, mas foi interceptada pelos policiais. Outra adolescente, de 16, confessou a idade após um dos agentes pedir a apresentação do documento de identidade.

“Em conversa com as adolescentes, elas relataram que cobravam R$ 300 e R$ 250 pelos programas, respectivamente, e que R$ 50 do valor era descontado pelos responsáveis pelo estabelecimento”, disse a PRF.

Ainda conforme a instituição policial, elas disseram que foram trazidas de Belo Horizonte e estavam sendo obrigadas a permanecer na boate por um período mínimo de uma semana e depois seriam autorizadas a sair.

Um homem se apresentou como o responsável pelo estabelecimento no momento da fiscalização, alegando que os proprietários não estavam presentes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Diante da constatação do crime de corrupção de menores, ele recebeu voz de prisão em flagrante. As adolescentes entraram em contato telefônico com seus responsáveis.

O homem e as vítimas foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Judiciária de Campo Belo.