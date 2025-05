Líder de facção filiada ao Comando Vermelho é preso na Grande BH

O líder de uma facção da Bahia foi preso nessa terça feira (13/5), em Contagem, na Grande BH, em Minas Gerais. O homem, de 32 anos, era membro da organização criminosa "Anjos da morte", filiada ao Comando Vermelho.

A facção é conhecida pela tatuagem de um anjo portando armas na mão, feita pelos integrantes como simbologia.

De acordo com a Policia Civil de Minas Gerais (PCMG), o homem vinha sendo monitorado há algum tempo. Natural da Bahia, ele foi preso em uma clínica no Bairro Eldorado, junto de uma mulher grávida, que estaria no local para realizar um ultrassom.

De acordo com o delegado Filype Utsch, o homem já chegou a ser condenado a 42 anos de prisão e era muito procurado na Bahia. Responsável por um latrocínio, cometido contra um policial militar, também é o mandante de um recente toque de recolher, após a morte de um de seus comparsas, o que apavorou moradores da cidade de Caraíva, na Bahia.

Ainda segundo o delegado, durante a prisão, o líder da facção não esboçou nenhuma reação. Com ele, foram apreendidos um documento falso e um celular, que, para o delegado, pode contribuir para localização de outros suspeitos.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

