Integrante de facção criminosa é preso em viagem ao interior de Minas

Um homem considerado “perigoso” pelas forças de segurança, e integrante de uma facção criminosa, foi preso em Governador Valadares, na Região do Vale do Rio Doce, nesta terça-feira (25/3). A prisão do homem foi feita numa ação integrada junto à Polícia Militar da Bahia (PMBA).





De acordo com a Polícia Federal (PF), o homem estava foragido da justiça e possui um mandado de prisão pelo crime de homicídio. Ele foi encontrado após chegar na cidade mineira vindo de Alcobaça, no Sul da Bahia. Junto dele, foi apreendida uma arma de fogo e munições.





Ainda segundo a PF, o preso é integrante de uma “conhecida facção criminosa”, mas a corporação não deu detalhes sobre qual organização é esta.





A prisão do homem foi realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais (Ficco/MG), coordenada pela PF e pelas políciais Civil, Militar e Penal mineiras. A força-tarefa trabalha de forma descentralizada em todo o estado.





