Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

Uma assessora de investimentos de 37 anos foi presa nessa segunda-feira (24/3) suspeita de ter aplicado golpe financeiro contra onze pessoas, sendo a maioria das vítimas de Belo Horizonte e uma única de Salvador (BA). O prejuízo contabilizado até o momento chega a R$ 3,8 milhões, conforme aponta investigação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).





A suposta golpista foi presa preventivamente após quase um ano de investigações. A denúncia partiu de clientes que aportaram investimentos no escritório da suspeita, que tinha em seu currículo passagens por três grandes bancos reconhecidos no mercado financeiro.





Em dado momento, a assessora parou repentinamente de repassar valores para os clientes, deixou de responder quaisquer tentativas de contato, deletou as redes sociais e fechou os dois escritórios que mantinha nos bairros Santa Efigênia e Gutierrez, nas regiões Centro-Sul e Oeste, respectivamente.





Na cartela oferecida aos clientes, a assessora prometia retornos de 5% a 20%, além de, em alguns casos, dar garantia de 100% do valor investido - ou seja, que não haveria qualquer chance de perda do investimento.





O delegado Rafael Alexandre de Faria, do Departamento Estadual de Combate à Corrupção e a Fraudes (Deccof), explica que a suspeita é investigada pelo crime de estelionato e também por lavagem de dinheiro - esse último pode ter sido praticado com a ajuda de familiares, que virão a ser responsabilizados se comprovado o crime.





“Nós descobrimos que entre os anos de 2022 e 2024, houve uma movimentação suspeita superior a R$ 12 milhões. Havia várias transferências vultosas, de valores até R$ 500 mil, para familiares dela, no caso a mãe e a irmã”, detalha o delegado.





Na última quinta-feira (20), policiais realizaram busca e apreensão na casa do pai da suspeita, onde ela dizia morar. No entanto, não foram encontrados pertences pessoais da assessora na residência, pois a mesma havia saído da capital. Ela veio a ser presa apenas quando se apresentou à delegacia para prestar esclarecimentos, e encontra-se no Presídio Feminino de Vespasiano, na Grande BH.





A versão apresentada pela investigada é de que perdeu os aportes dos clientes numa prática chamada day trade, na qual são feitas compras e vendas de ativos na bolsa de valores no mesmo dia, na expectativa de lucrar com as oscilações do mercado.





“Não era esse o objeto do contrato que ela celebrava com as pessoas. Ela celebrava investimentos genéricos. Só que não há explicação ainda do porquê esse dinheiro ia parar na conta dos familiares dela”, detalha o delegado Rafael.

Delegado Rafael Alexandre de Faria explica que a pena para a suspeita pode passar dos 55 anos de detenção Denys Lacerda/EM/D.A Press

Mais vítimas





A Justiça determinou o congelamento de R$ 3,8 milhões das contas pessoais da suspeita e de seus familiares para tentar garantir o reembolso dos investimentos perdidos pelas vítimas, além da quebra do sigilo bancário.





Se comprovado o crime de lavagem de dinheiro, a pena pode chegar a dez anos de prisão. A punição para o crime de estelionato é menor, de até cinco anos. Contudo, conforme explica o delegado responsável pelo caso, o crime de estelionato teria sido praticado individualmente contra as onze vítimas - o que pode somar mais de 55 anos de detenção.





“As investigações prosseguem. A gente solicita que eventuais vítimas entrem em contato conosco, do Deccof, para noticiar se houve algum outro caso que possa estar relacionado a esta investigação”, disse o delegado Rafael.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia