Idoso é atacado por cachorro em bar no interior de Minas

Um idoso, de 65 anos, sofreu ferimentos graves depois de ser atacado por um cachorro da raça Fila, em bar de Uberaba, no Triângulo Mineiro, na tarde dessa segunda-feira (24/3). O ataque ocorreu na entrada do local, no bairro Jardim Siriema, e no momento que a vítima iria pegar uma cadeira, sendo surpreendida pelo animal.

Segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros de Uberaba, a vítima, que sofreu mordidas graves no braço, na mão, na coxa, nas nádegas e na região do tórax, foi levada ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM).

"A vítima de ataque por animal, cachorro de grande porte, por volta das 15h, mobilizou três equipes do Corpo de Bombeiros. Morador da região que realiza tratamento psicológico ao adentrar em uma varanda de um bar para pegar uma cadeira foi atacado por um cachorro de raça fila, que provocou várias lacerações no braço, mão direita, coxa direita, nádegas e região posterior do tórax", diz trecho de nota do CB de Uberaba.

Ainda conforme a nota, os bombeiros realizaram estancamento das hemorragias e condução da vítima para o hospital da UFTM.

"O animal por não possuir tutor foi capturado e conduzido para o Centro de Zoonoses de Uberaba. Não houve outras vítimas", finalizou o CB de Uberaba.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia