Professor capixaba suspeito de estupros é preso em BH

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homem de 54 anos procurado no Espirito Santo por estupro de vulnerável foi preso nessa segunda-feira (24/3), em Belo Horizonte, em consequência de um trabalho conjunto da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) e a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES).

O crime ocorreu na cidade de Aracruz, no Norte do Espírito Santos. Havia um mandado de prisão contra o homem, que foi cumprido pela Polícia Civil mineira, depois de um trabalho do setor de inteligência.

A prisão foi feita por investigadores da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), no Bairro Padre Eustáquio, Região Noroeste de Belo Horizonte.

O homem preso era professor da rede municipal de ensino de Aracruz e teria abusado sexualmente de alunas menores de idade. O caso seguirá sendo investigado pela polícia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia