Mulher pula de carro para fugir de estupro em Minas

Uma mulher, de 26 anos, pulou de um carro para fugir de um estupro em uma estrada de terra no Vilarejo Barra Mansa, no Distrito Barro Branco, em Mariana, na Região Central de Minas. O caso aconteceu na tarde do último sábado (22/3).

A Polícia Militar foi acionada por uma testemunha que viu a fuga. Segundo ela, a vítima pulou do carro e o suspeito tentou colocá-la dentro do veículo novamente, mas a mulher resistiu e conseguiu escapar.

Aos policiais, a mulher contou que havia saído com o suspeito, de 45 anos, durante o dia. Segundo ela, o encontro começou na casa dele, ainda na madrugada. No primeiro momento, ela contou que um primo do homem e uma quarta pessoa também estavam na casa, mas eles saíram e ela seguiu com o homem.

Na sequência, os dois foram para bares nos distritos de Mariana. Ao final da tarde, a mulher pediu que ele a levasse em casa e, na chegada do vilarejo, o suspeito parou o carro e disse que iria fazer xixi. Porém, ele a abordou com um canivete e a ameaçou. Segundo ele, ela teria que pagar pelos consumos do dia com uma relação sexual ou com a morte.

Ainda dentro do carro, o homem tirou as roupas da mulher e a estuprou. Depois da violência sexual, ele ligou o veículo e seguiu em direção a Mariana, dizendo que era para ela “se virar” na volta para casa.

Neste momento, a mulher viu dois homens à beira da estrada e resolveu pular do carro. Segundo ela, o suspeito seguiu a ameaçando na tentativa de puxá-la de volta ao veículo, mas ela conseguiu escapar em direção às testemunhas e o suspeito fugiu.

A mãe do suspeito foi encontrada na casa onde começou o encontro e afirmou que achava que a mulher era namorada do filho. Segundo ela, os dois tomaram café da manhã em casa e saíram. Depois disso, o filho não retornou mais à casa, conforme relato da mãe.

A vítima recebeu atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Mariana e foi transferida para a Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, onde foi medicada e examinada.

Até o momento do fechamento da ocorrência, o homem não havia sido localizado. As investigações seguem com a Delegacia de Polícia Civil de Mariana.

Outra vítima em Minas

Um caso similar aconteceu na Região Metropolitana de Belo Horizonte em novembro de 2024. No dia 29, uma sexta-feira, uma jovem de 21 anos saltou de um carro em movimento na BR-381 para fugir do ex-namorado que dirigia o veículo. A cena foi flagrada por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Aos agentes, a vítima contou que estava sendo levada ao município de Sabará contra a sua vontade. Conforme a PRF, a jovem relatou que tentou sair do veículo várias vezes, mas o motorista não parou em nenhum momento. Durante o trajeto, porém, ela viu uma viatura da PRF, resolveu saltar e foi resgatada pelos policiais com leves escoriações.

O motorista, de 23 anos, fugiu em direção a João Monlevade, mas foi interceptado depois de alguns quilômetros de fuga e levado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil de Sabará.