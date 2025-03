BH: dupla que furtava escola é presa

Dois homens, de 20 e 26 anos, foram presos ao ser flagrados roubando mourões de eucalipto de uma escola infantil na tarde deste domingo (23/3), enquanto a unidade estava fechada. O furto aconteceu na Escola Municipal de Educação Infantil Bairro das Indústrias, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a denúncia foi feita por moradores da região que já conheciam os autores. Os policiais seguiram em direção ao endereço de um deles, o de 26 anos, entraram na casa com autorização dos pais do suspeito e encontraram os mourões furtados na parte externa.

Aos policiais, os pais informaram que tinham acabado de chegar em casa e não sabiam do que se tratavam os mourões.

Durante o atendimento, o irmão do primeiro suspeito chegou em casa, disse que não tinha envolvimento no furto e saiu de perto. Porém, os policiais perceberam que o irmão olhava fixamente para uma outra casa, na Rua Dona Nair, e decidiram procurar pelo suspeito no endereço. No local, o primeiro suspeito foi encontrado com uma mulher e preso.

Questionado, o suspeito deu o endereço do segundo homem envolvido nos furtos, de 20 anos, e os militares seguiram até a casa. No primeiro momento, o homem não foi encontrado, mas os policiais voltaram um tempo depois e prenderam o suspeito em casa.

Conforme o boletim de ocorrência, os policiais desconfiaram que o irmão e a mulher participaram do furto, mas não foi possível provar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os mourões foram entregues à diretora da escola e a ocorrência, encaminhada para a Central Estadual do Plantão Digital da Polícia Civil.