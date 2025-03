Polícia apreende droga semelhante a levada por criança para a escola em MG

Um homem, de 21 anos, foi preso por tráfico de drogas durante uma operação policial no bairro Boa Vista, em Itamonte, no Sul de Minas, na noite desse sábado (22/3).

Durante a ação, a polícia apreendeu seis tabletes de maconha, dois telefones, rolo plástico para embalar droga, pinos vazios e 300 papelotes de cocaína. Na sexta-feira (21/3), crianças foram hospitalizadas depois que ingeriram cocaína achando que era doce em uma escola municipal de Itamonte.

Segundo o boletim de ocorrência, uma denúncia levou a polícia até o endereço do suspeito. No local, os militares perceberam que o indivíduo saía de dentro do imóvel, conversava com pessoas na rua e voltava para dentro da casa.

Em determinado momento, a polícia abordou o homem, que foi flagrado com dois papelotes de cocaína e um celular. Questionado, ele admitiu que havia mais drogas dentro do imóvel. O material foi localizado dentro do quarto dele.

O homem ainda afirmou que vendia cada papelote de cocaína a R$ 30. A droga foi apreendida e o traficante recebeu voz de prisão.

Droga semelhante

Papelotes de cocaína levados por criança para dentro de escola em Itamonte PMMG/Divulgação

Na sexta-feira (21/3, crianças de 4 e 5 anos tiveram acesso à cocaína quando uma colega de 4 anos levou 16 papelotes, achando que era doce, para uma escola municipal de Itamonte.

A Polícia Militar de Minas Gerais informou que uma professora chamou a corporação após ouvir duas alunas dizendo que o “papelzinho” que uma colega tinha dado estava ruim. Quando a professora pediu para a criança mostrar o que a amiga lhe deu, a menina mostrou um objeto parecido com um papelote de droga.

A professora perguntou à menina e ela disse que os pacotes estavam na casa do pai e que ele havia dado para ela. A criança e o “papelzinho” foram levados para a diretoria. Depois, a professora encontrou mais seis pacotes na mochila e nove debaixo da cadeira. Segundo a polícia, sete pacotes estavam cheios e lacrados, e nove estavam parcialmente usados.

Antes da chegada da Polícia Militar, o pai da criança teria ido até a escola e, ao perceber que a droga havia sido encontrada, tomou um dos papelotes da mão de uma coordenadora e fugiu. Até a publicação desta matéria, ele ainda não havia sido encontrado.

As crianças foram encaminhadas para atendimento hospitalar e os exames toxicológicos confirmaram que nenhuma delas apresentava a substância no organismo.

Pouco depois, o tio da criança também esteve no local, discutiu com duas conselheiras tutelares e levou a sobrinha embora. Ele foi detido e liberado após assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Em entrevista ao Estado de Minas, a avó da criança negou a versão apresentada nos registros policiais e afirma que a família tem sofrido ameaças e ela teme um linchamento.

“Quero pedir investigação, quero que tudo seja investigado. Quero que seja investigada a minha casa, a escola, todo mundo que trabalha na escola. Eles falaram e eu tive que ficar quieta”. Zunaide Madeira, de 52 anos, sugere que a droga tenha sido levada por outra criança ou que já estivesse na escola, e não que tenha sido encontrada com a menina.