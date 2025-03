Passageiro de ônibus é preso com arma, munição e droga em rodovia de Minas

Um passageiro de ônibus, de 29 anos, foi preso em flagrante enquanto transportava uma arma, munição e drogas de Belo Horizonte para a Bahia. Ele recebeu voz de prisão em uma parada de apoio da empresa de viagens no município de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, na madrugada deste sábado (22/3).

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o passageiro seguia o percurso de Belo Horizonte até o município de Alcobaça, no litoral sul da Bahia. Ele foi abordado e, nas bagagens, foram encontrados 38 cartuchos de calibre 9 milímetros e sete cartuchos de munição .380 – todos intactos, uma pistola Taurus G2C, de calibre 9 milímetros, além de dois carregadores.

Nos pertences do passageiro, também foram localizadas duas barras de substância semelhante a crack e outra semelhante a cocaína.

O homem foi capturado em uma ação conjunta da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais (FICCO/MG), a agência de inteligência da 88ª Companhia da Polícia Militar da Bahia e o 6º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, depois de uma denúncia de que o passageiro transportava armas e drogas.

O suspeito, juntamente do material apreendido, foi preso por tráfico de drogas e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de plantão em Governador Valadares, onde providências legais foram tomadas.