Homem é suspeito de aplicar golpe do ‘falso aluguel’ em BH

Um homem de 33 anos é suspeito de alugar um apartamento no Bairro Pindorama, Região Noroeste de Belo Horizonte, para três pessoas diferentes ao mesmo tempo. Duas mulheres, de 21 anos, e um homem, de 25, registraram um Boletim de Ocorrência nessa sexta-feira (21/3) para denunciar o caso.

Segundo o registro policial, as vítimas relataram que entraram em contato com o homem via rede social pedindo informações sobre um anúncio de aluguel de um apartamento.

Durante a conversa, o suspeito enviou fotos e vídeos do imóvel, combinou visitas ao apartamento e pediu um pagamento de R$ 650 pelo aluguel do espaço.

Quando as vítimas aceitaram a locação, ele combinou que uma parte do valor do aluguel deveria ser paga como sinal para garantir a reserva do imóvel. Depois desse pagamento, o falso locador combinou com os três inquilinos que o dia da mudança oficial seria na tarde de ontem.

Quando chegaram à portaria do prédio, as vítimas entenderam que se tratava de um golpe. Elas tentaram fazer contato com o suspeito, mas ele já havia bloqueado as vítimas nas redes sociais.

Até o momento, o homem não foi localizado. A ocorrência foi passada para a Polícia Civil (PCMG), que investiga o caso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“A PCMG esclarece que o crime de estelionato é de ação penal pública condicionada à formalização da representação criminal das vítimas, conforme determinação legal, para a instauração de inquéritos. Portanto, a instituição orienta que todo cidadão lesado procure a delegacia de polícia mais próxima de sua residência para formalizar a representação, apresentando provas/documentos que possam subsidiar a investigação”, informou a corporação.