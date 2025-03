Dupla suspeita de aplicar golpes em idosos é presa em Divinópolis

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Uma investigação que apura golpes financeiros aplicados em idosos em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais, resultou na prisão de duas mulheres, de 21 e 23 anos, nesta sexta-feira (21/3). As investigadas teriam cometido crimes de estelionato majorado, envolvendo o uso indevido de informações pessoais e abuso de confiança.

O trabalho da Polícia Civil de Minas Gerais apontou que, em um dos casos, uma idosa de 71 anos foi abordada em sua residência por uma das envolvidas. A mulher teria se passado por funcionária da Secretaria Municipal de Saúde.

Ainda conforme a apuração, a mulher alegou que fazia cadastros para um programa de medicamentos gratuitos. Com isso, coletou dados pessoais e fotografou os documentos da vítima.

De posse dessas informações, segundo a apuração, as suspeitas realizaram empréstimos e transferências bancárias em nome da vítima, que é aposentada, pensionista e faz uso contínuo de medicamentos para seu tratamento de saúde. O prejuízo causado à idosa ultrapassa R$ 20 mil.

Apreensões

De acordo com a delegada Adriene Lopes, responsável pelo caso, as investigadas selecionavam as vítimas conforme sua vulnerabilidade. Com isso, usavam informações privilegiadas para aplicar os golpes.

Durante a operação, além das ordens de prisão preventiva, a PCMG cumpriu mandados de busca e apreensão nos endereços das investigadas, onde foram encontrados documentos e equipamentos que podem auxiliar na investigação de outros crimes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“A Polícia Civil continua investigando o caso e orienta que outras possíveis vítimas de golpes semelhantes procurem a Delegacia em Divinópolis, na rua Goiás, nº 1985, bairro Ipiranga, para registrar a ocorrência”, informou a corporação.