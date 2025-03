MG: idosa é resgatada após ser maltratada por cuidadora

Uma idosa de 72 anos foi resgatada pela Polícia Civil nesta quinta-feira (21/3) depois de sofrer maus-tratos em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais. A polícia recebeu anonimamente um vídeo em que a cuidadora, de 33 anos, agredia a vítima em sua própria casa. A senhora foi encontrada desidratada e em ambiente insalubre. A agressora foi detida em flagrante.

De acordo com a PC, ao chegarem ao local os agentes se depararam com um ambiente com estruturas precárias e com forte odor de sujeira e urina.

A equipe do Samu foi acionada e socorreu de imediato a idosa, que foi levada ao hospital. O filho a acompanhou. Segundo a polícia, ele ficou “profundamente chocado ao assistir ao vídeo das agressões e ver o tratamento cruel dado à mãe”.

A delegada Monique Bicalho informou que a mulher identificada como autora das agressões prestou esclarecimentos. "Ela foi autuada em flagrante por expor a vida da idosa a perigo. Após o procedimento legal, pagou fiança e foi liberada", explicou Bicalho.

As investigações continuam em curso e, quando concluídas, o inquérito será enviado à Justiça para as devidas medidas legais.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

