Falta de energia interrompe abastecimento de água em bairro de BH

Moradores do Bairro Buritis, na Região Oeste de Belo Horizonte, poderão ficar sem água ainda nesta sexta-feira (21/3). Isso porque a força das chuvas que atingiram a capital mineira nesta semana afetou a distribuição de energia elétrica e, consequentemente, o abastecimento de água.

Para o vice-presidente da associação de moradores do Buritis, Romulo Belfort, a força das chuvas têm culminado em frequente falta de energia e outros problemas. "O que há muitos anos não acontecia e voltou recorrentemente, no fim de 2024 e início deste ano, a acontecer", explica.

Com isso, segundo ele, as bombas que levam água para as partes mais altas do bairro ficam inoperantes. "Têm existido manutenções recorrentes também na alimentação ao sistema Paraopeba, que alimenta a Região Oeste", afirma Belfort.

Procurada pelo Estado de Minas, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) informou que, devido à falta de energia elétrica por parte da concessionária responsável, o abastecimento de água no Buritis poderá apresentar intermitências nesta sexta (21/3).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"A previsão é que a normalização do abastecimento ocorra, gradativamente, assim que o fornecimento de energia for restabelecido. A companhia destaca que, nesses casos, os imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos", diz em nota.

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) afirmou que houve falta de energia na região entre 14h30 e 17h, mas a situação já foi normalizada.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata