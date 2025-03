Moradores de Venda Nova, em BH, estão sem água há pelo menos 4 dias

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Belo Horizonte tem registrado altas temperaturas nos últimos dias, mas moradores do Bairro Mantiqueira, na região de Venda Nova, estão fazendo malabarismo para driblar o calor, já que estão sem água há pelo menos quatro dias.

Conforme relatado pelos moradores da região, as tarefas mais básicas como tomar banho, fazer comida e dar descarga no banheiro, têm sido adiadas pela falta de abastecimento da água. O problema é ainda maior para aqueles que têm criança em casa, como é o caso da aposentada Rosa Maria Pereira Ribeiro, que mora com três netos, incluindo uma bebê de três meses.

“Nesses dias eu estava mais econômica ainda para deixar água para meus três netos. Para cozinhar eu ainda tinha água na caixa, eu estava pegando água filtrada para pôr lá na geladeira, mas meu filho teve que comprar água mineral, porque as crianças bebem muita água, muito suco. A gente deixou a água só para cozinhar. Banho, só na bebezinha e as crianças. Nós [adultos] chegamos a ficar dois dias sem banho, usando lencinho umedecido”, conta Rosa.

De acordo com a moradora, que mora com o filho, a nora e os três netos, de 14 e 8 anos, e a mais nova de três meses, tem sido difícil economizar água em meio ao calorão, mas eles não enxergam outra alternativa. Segundo Rosa, a água da rua acabou em plena segunda-feira de carnaval, mas, como possui caixa d’água, sentiu os efeitos apenas na terça (4), quando acionou a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), mas sem retorno imediato.

Uma equipe da Copasa esteve presente na Rua Izalina Faustina Silveira na manhã desta sexta (7) para verificar o que teria ocasionado a intermitência no local, mas ainda não identificou o problema. Em nota, informou que vai tomar as medidas necessárias para solucionar o contratempo, caso seja de responsabilidade deles. No entanto, moradores informaram que um funcionário alegou que o problema pode se tratar de um vazamento e que provavelmente é uma questão subterrânea.

A situação é ainda pior para os moradores que não possuem caixa d'água e dinheiro para comprar galões de água. Para Rosa, a situação está difícil, pois, sem água para beber e fazer comida, os gastos aumentam devido à compra de água. Ela conta que precisou comprar marmitex e a nora precisou tomar café na padaria, além das garrafas de água. Para os adultos, tem sido difícil ficar sem banho e deixar a casa suja, com louça acumulada na pia e banheiro sem lavar, sendo que estão economizando até mesmo na descarga. “Ninguém merece não ter água pra jogar no vaso”, desabafa.

Ainda de acordo com os moradores, a Copasa informou que não acha o problema e que, durante o carnaval, os trabalhos estavam parados, o que teria contribuído para o atraso. A Companhia informou ao Estado de Minas que, assim que descobrirem o motivo do problema, vão se pronunciar.