BH: entregador de mercadoria é roubado e feito de refém enquanto trabalhava

Um entregador de produtos comprados pela internet, de 40 anos de idade, foi roubado e feito refém com uma submetralhadora enquanto trabalhava no bairro Caiçaras, na região Noroeste de Belo Horizonte, na tarde dessa quinta-feira (6/3).

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o entregador passava pela Rua Tietê dirigindo um Ford Ka, a caminho de um galpão da empresa, carregado de mercadorias, quando foi perseguido por um carro branco. A vítima relatou que três homens no carro o ameaçaram com uma arma e fizeram com que ela parasse e entrasse no carro branco.

Nesse momento, um dos suspeitos assumiu a direção do carro do entregador. A polícia foi chamada, conseguiu localizar o veículo com a vítima e dois dos suspeitos e então uma perseguição começou em ruas dos bairros da Região Noroeste, com cerco e bloqueio no Anel Rodoviário.

Segundo registros da polícia, o carro com os suspeitos estava em alta velocidade e colidiu com o Ford Ka, com o terceiro suspeito, que rodou na pista. Outro carro, estacionado, foi atingido. E quando o suspeito tentava manobrar para fugir do local, um dos militares atirou quatro vezes contra um dos pneus, na Rua Galba, no bairro Glória.

Com os suspeitos, foi encontrada uma submetralhadora de fabricação artesanal com cartuchos de calibre 9 milímetros. A vítima relatou aos policiais que, caso não cooperasse, teria a cabeça "estourada" pela arma.

Um dos suspeitos, que ameaçava o entregador com a arma, tem registro em 27 ocorrências da Polícia Militar, incluindo ameaça, furto, uso de droga, tentativa de fuga e danos a viatura. Já o suspeito que dirigia o carro branco tem passagens por tráfico de drogas, uso de drogas, roubo e lesão corporal.

Ainda conforme a PM, os envolvidos foram presos e o entregador, liberado. O carro de trabalho da vítima foi encontrado com as mercadorias ainda no interior, mas o suspeito que o dirigia conseguiu fugir.