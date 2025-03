MG: quadrilha que enganava clientes com serviços sexuais é desmantelada

Um esquema de crimes cibernéticos, com a prática de estelionato e extorsão, foi desmontado pela Polícia Militar (PM), em Montes Claros, no Norte de Minas, nesta quinta-feira (6/2). Para atrair vítimas, os golpistas se passavam por mulheres que ofereciam serviços sexuais por meio de plataformas de conteúdos adultos na internet. A quadrilha envolvida também efetuava tráfico de drogas, informou a PM.

O grupo foi desarticulado pela “Operação Guardião dos Montes”, desencadeada pelo 50º Batalhão da Polícia Militar (BPM) de Montes Claros. Dois integrantes da quadrilha, ambos de 22 anos, foram presos pelos crimes de tráfico de drogas e porte de arma.

Durante a ação policial, foram apreendidos 18 telefones celulares, usados pelos suspeitos para fazer contato com as vítimas. Houve também a apreensão de 24 comprimidos de Ecstasy, 70 pedras de crack, um revolver e munições.

Após enganar e conseguir informações dos “clientes” com quem mantinham contatos, os golpistas extorquiam as vítimas, ameaçando a divulgação dos seus dados pessoais. Também havia a prática do crime de estelionato, com os falsários exigindo pagamento adiantado como “sinal”, sem a conclusão do “serviço” oferecido.