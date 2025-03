MG: motorista tem crise de tosse e capota veículo com esposa e 2 crianças

O motorista de uma Toyota Hilux capotou o veículo na tarde desta quinta-feira (6/3) na BR-116, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. O homem relatou ao Corpo de Bombeiros (CBMMG) que teve uma crise de tosse e, por isso, perdeu o controle do automóvel na altura do KM 400 da rodovia.

Além dele, estavam na caminhonete a esposa e duas crianças. Todos receberam cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo a corporação, o motorista e sua companheira sofreram escoriações leves nos membros inferiores. As crianças não tinham ferimentos aparentes.

A ocorrência do Corpo de Bombeiros não detalha o grau de parentesco das crianças com o casal. As idades das vítimas também não foram divulgadas.