Perdeu documentos no carnaval de BH? Veja como pedir a 2ª via em casa

É muito comum dar falta de itens pessoais e documentos durante o feriado de carnaval. Aos foliões que perderam a Carteira de Identidade Nacional (CIN) e/ou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) enquanto curtiam a folia, o processo para solicitar a segunda via é fácil e digital.





Dá para recuperar esses documentos sem sair de casa: basta acessar os canais oficiais do governo de Minas. A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG) oferece os serviços no aplicativo MG App, no Portal Cidadão MG e no site de Trânsito.





Antes de mais nada, a vítima precisa registrar a ocorrência de perda. A emissão pode ser feita também pelo MG App ou pelo Portal Cidadão MG.





A secretária de Estado e Planejamento e Gestão, Silvia Listgarten comenta: "O governo de Minas está intensificando a digitalização e a simplificação dos serviços. Dessa forma, cumprimos o objetivo de facilitar a vida dos cidadãos mineiros, que podem assim resolver suas demandas de casa, com agilidade e eficiência, e de cada vez mais aprimorar o atendimento ao cidadão", afirma.





O que fazer





Para recuperar a CIN pelo MG App ou pelo Portal Cidadão MG, é necessário acessar a opção “Agendamento de Serviços”, depois selecionar “Documentos Pessoais” e, por fim, clicar em “Agendar Emissão de Carteira de Identidade Nacional (CIN)”.





No caso da CNH, o pedido pode ser feito pelo Portal de Trânsito, desde que o boletim de ocorrência já tenha sido registrado (no mesmo endereço digital). O site permite acessar diversos serviços relacionados ao trânsito, como emissão de documentos, consulta de multas, regularização de pendências e agendamento de exames de direção.





Unidades de Atendimento Integrado (UAIs)





Para quem prefere resolver os problemas “à moda antiga”, presencialmente, as Unidades de Atendimento Integrado, as UAIs, disponibilizam o serviço de forma presencial. Nas UAIs, profissionais estão à postos para auxiliar e esclarecer dúvidas sobre o preenchimento das informações necessárias.





Para isso, é necessário agendamento prévio, pelos canais oficiais do Governo de Minas. As vagas para emissão da CIN são liberadas de segunda a sexta-feira a partir das 7h e o prazo para agendamento é de dez dias. Em casos de urgência comprovada, é possível solicitar o agendamento excepcional por meio do canal "Fale Conosco", disponível no link.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos