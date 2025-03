Prefeitura de BH abre 225 vagas de estágio; veja como concorrer

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) está disponibilizando, a partir deste mês, 255 vagas no Banco de Estágios 2025. Para estudantes do ensino médio, 70 vagas estão sendo ofertadas e para o ensino superior, são 155 lugares disponíveis. As bolsas são de até R$1,8 mil para cargas horárias entre 4h e 6h. A inscrição é gratuita e deve ser feita no Portal da PBH até 20 de dezembro deste ano.

Apesar do prazo longo para se inscrever, tem mais chances de se classificar aqueles que se cadastrarem primeiro. E para isso, os requisitos são: ser estudante dos níveis médio, técnico, superior ou de pós-graduação (qualquer área e período).

Morar na capital, ter pelo menos 16 anos de idade e estar matriculado e frequente em cursos de educação superior, educação profissional, ensino médio, educação especial ou estar nos anos finais do ensino fundamental ou na modalidade profissional da Educação de Jovens e Adultos (EJA) também são requisitos.

Os cursos de graduação mais demandados são: administração, biblioteconomia, ciências contábeis, ciências do estado, comunicação social/jornalismo, gestão pública, gestão em RH, educação física, pedagogia, gestão pública, publicidade e propaganda, tecnologia da informação, ciência da computação e áreas afins.

O estágio tem validade de até dois anos. Para aqueles aprovados com algum tipo de deficiência, é assegurada a participação até a conclusão do curso.

Mais regulamentos

A efetivação do cadastro só acontece com o preenchimento completo da ficha no portal da PBH. Feito isso, o participante recebe no e-mail um número de inscrição na prefeitura.

Registrado no sistema, o interessado pode ser chamado para os processos seletivos ao longo de 2025, de acordo com a ordem de inscrição e o perfil da vaga.

Caso o estudante tenha feito o cadastro em 2024, mas não tenha sido chamado, basta reativar a inscrição on-line, atualizando os dados necessários.

Segundo a PBH, as oportunidades são disponibilizadas ao longo do ano conforme demanda das unidades municipais e com a saída de outros estudantes que já encerraram o contrato com a administração direta.

Estudantes inscritos em algum programa social têm prioridade no recrutamento. Para pessoas que comprovarem algum tipo de deficiência, é assegurada a participação no estágio até a conclusão do curso (10% do total de vagas atualmente disponíveis são reservadas para esse público).

Confira bolsas, carga horária e benefícios:

Médio/ Técnico (4 horas): R$ 593,99;

Superior (4 horas): R$ 849,96;

Superior (5 horas): R$ 1.062,48;

Superior (6 horas): R$1.274,96;

Pós-Graduação (5 horas): R$ 1.840,76.

Outros benefícios são o recesso de 30 dias a cada ano estagiado e auxílio-transporte.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos