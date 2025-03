Caminhonete pega fogo na BR-356, em BH

Uma caminhonete Ford Ranger pegou fogo na BR-356, na altura do bairro Olhos D’Água, na região do Barreiro, em Belo Horizonte, ao final da tarde desta quinta-feira (6/3). Segundo registros da BHTrans, o trânsito sofreu congestionamento no sentido Rio de Janeiro da via, até a altura do BH Shopping, no Belvedere.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a corporação recebeu um chamado de fogo em veículo e encontrou a caminhonete em chamas às margens da rodovia, em frente à Leroy Merlin e ao BH Outlet, por volta das 17h20.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado e o fogo foi controlado às 18h25. Segundo a corporação, as chamas também atingiram a vegetação marginal e colocaram em risco a fiação elétrica.

O motorista, de 36 anos, relatou aos policiais que percebeu um problema elétrico no carro e o veículo começou a pegar fogo. Ele conseguiu sair do veículo a tempo de não se ferir.

Conforme a BHTrans, o veículo em chamas causou impacto no trânsito no sentido Rio de Janeiro, com registro de congestionamento até o trevo do BH Shopping. Às 19h25, o trânsito já fluía normalmente.

Os militares consultaram a situação veicular e constataram que o carro estava com o licenciamento de 2019. O motorista foi autuado e o veículo foi removido ao pátio do Detran.