MG: tutor é suspeito de pendurar cão em portão; animal agonizou até a morte

Um homem de 45 anos foi preso nesta quinta-feira (6/3) após confessar à Polícia Militar que deixou seu cachorro pendurado pelo pescoço no portão de uma casa em Santo Antônio dos Campos, distrito de Divinópolis, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais. Os maus-tratos resultaram na morte do animal.

Segundo o registro da ocorrência, vizinhos relataram aos militares que tentaram interromper a violência contra o cachorro, que estava amarrado com fios. No entanto, o tutor reagiu de forma agressiva e impediu o resgate do animal.

Além disso, segundo as testemunhas, o homem chegou a balançar o portão enquanto puxava os fios, momento em que o animal agonizava.

O tutor do cachorro, que já tem passagens pela polícia por furto, roubo e tráfico de drogas, fugiu antes da chegada dos agentes, mas foi localizado e preso no Centro da cidade. Ele foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil, onde a prisão foi ratificada, e, posteriormente, ao sistema prisional.

Maus-tratos contra animais: o que diz a lei?

A legislação, conforme o artigo 32 da Lei 9.605/98, prevê pena de detenção de três meses a um ano para quem “praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos”, além de multa.

No caso de cães e gatos, a penalidade varia de dois a cinco anos de prisão, podendo ser aumentada de um sexto a um terço caso a violência resulte na morte do animal.

