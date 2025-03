PRIVATIZAÇÃO DA CEMIG E DA COPASA

“O governador Romeu Zema desrespeita o povo mineiro ao cogitar vender a Cemig e a Copasa. Temos o exemplo do estado de São Paulo que, ao privatizar suas companhias de energia e água, teve aumento abusivo nos preços e queda acentuada na qualidade. Bom lembrar que a Cemig foi fundada pelo governador Juscelino Kubitschek e tem ações negociadas até na bolsa de Nova Iorque. Zema teve a audácia de aumentar o próprio salário em 300% e, agora, quer ajudar seus amigos da iniciativa privada entregando as estatais mais valorosas e estratégicas do estado. Cabe à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) barrar esse descalabro prejudicial não só a Minas Gerais, mas a todo Brasil.”

Daniel Marques

Virginópolis – MG