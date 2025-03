Vídeo: idoso escapa por um triz de ser atropelado em calçada de BH

José Geraldo de Oliveira, idoso de 73 anos, escapou por um triz de ser atingido por um carro desgovernado enquanto estava sentado em uma calçada, no bairro Piratininga, na Região Norte de Belo Horizonte, na tarde de quarta-feira (5/3).

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), uma mulher dirigia o carro na Rua Eunice Barboza dos Santos quando perdeu o controle da direção. Neste momento, o carro avançou pela calçada e empurrou uma lixeira, passando a centímetros do idoso, que estava sentado na porta da residência dele.

Câmeras de segurança que circulam nas redes sociais mostram o momento do acidente. O idoso, que mora no bairro há 47 anos, estava sentado na calçada e assim ficou, com calma e na mesma posição.

A motorista desceu do carro e perguntou ao senhor se ele havia se machucado, e ele respondeu que não. Os registros em vídeo também mostram os destroços da lixeira e parte da calçada danificada.

Conforme o boletim de ocorrência, o para-choque dianteiro, farol de milha e farol dianteiro direitos do carro quebraram, enquanto a porta dianteira a direita ficou amassada e empenada. A motorista também não se feriu.







*Com Janaína Machado/TV Alterosa