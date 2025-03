Operação Elo Quebrado prende duas pessoas suspeitas de homicídio em Minas

A Polícia Civil prendeu um jovem de 22 anos e uma mulher de 29 nesta sexta-feira (21/3) durante a operação Elo Quebrado em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. Os dois são suspeitos de envolvimento na execução de um jovem de 19 anos, morto a tiros em 13 de setembro de 2024, no Bairro Planalto.

Segundo as investigações, a mulher presa na operação é prima da vítima e teria fornecido informações aos assassinos. O delegado responsável pelo caso, Hans Baia, explicou que o homem preso manteve contato com ela momentos antes do crime.

"A investigação nos leva a crer que ela auxiliou com informações sobre o primo. Além disso, sabemos que pelo menos duas armas foram usadas na execução: calibre 9mm e .380", detalhou Baia.

A motivação ainda está em investigação e o delegado não quis antecipar as suspeitas. Contudo, confirmou que foi descartada, até então, ligação com uma quadrilha de furto de veículos.

Crime no Planalto

O homicídio ocorreu quando a vítima voltava do almoço com a prima e uma amiga. Ele dirigia um Uno prata e, ao parar em frente à casa da prima, foi surpreendido pelos criminosos, que estavam em um Mobi cinza escuro.

"Assim que ele parou, os suspeitos o abordaram e dispararam cerca de 10 tiros, resultando na sua morte", disse o delegado.

Conforme divulgado na época do crime pela Polícia Militar, a vítima tinha histórico criminal por uso de drogas, porte ilegal de arma de fogo, receptação, furto e clonagem de veículo.

Apreensões e novas linhas de investigação

Durante a operação, a polícia cumpriu quatro mandados de busca nos bairros Planalto, Esplanada, Tietê e Orion, resultando na apreensão de celulares que serão periciados; drogas e balança de precisão; e munições calibre .40.

As investigações apontam que o crime pode estar ligado a outro homicídio ocorrido no dia seguinte, em possível retaliação.

"No dia 14, o irmão do rapaz que foi preso hoje foi vítima de homicídio. Provavelmente, em retaliação ou, eventualmente, por outro motivo que ainda estamos investigando. Mas, no momento, não podemos adiantar mais detalhes", afirmou Baia.

Um dos envolvidos na execução já está preso, e a polícia trabalha para identificar outros suspeitos. A operação Elo Quebrado contou com um delegado, um escrivão e 15 investigadores.

