Vigilância sanitária interdita lar de idosos em Ribeirão das Neves

Um lar de idosos localizado no bairro Sevilha B, na região central de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi interditado pela vigilância sanitária nessa quarta-feira (19/3).

Segundo a prefeitura da cidade, a ação atendeu a uma solicitação do Ministério Público. Durante a inspeção, acompanhada pelo responsável legal da instituição, foram identificadas diversas irregularidades.

Vinte idosos, a maioria com grau de dependência e um jovem de 21 anos com diagnóstico de autismo, estavam no local na hora da vistoria.

“As condições sanitárias estavam em desacordo com a legislação vigente, o estabelecimento funcionava sem alvará sanitário e não contava com a presença de responsável técnico habilitado, entre outras inadequações, como falta de acessibilidade”, divulgou a prefeitura da cidade.

Considerando o risco sanitário e a vulnerabilidade dos acolhidos, a vigilância sanitária determinou a interdição cautelar do local. A medida permanecerá em vigor até que todas as irregularidades sejam devidamente sanadas, conforme prevê a legislação.

“A equipe social da prefeitura está realizando o acompanhamento dos acolhidos e busca localizar os familiares dos idosos. Caso não seja possível estabelecer esses vínculos no prazo de até sete dias, os idosos serão encaminhados a instituições conveniadas com o município, devidamente regulamentadas, em condições adequadas e seguras”, explicou a prefeitura.

Em nota, a Promotoria de Justiça de Ribeirão das Neves com atuação na Defesa do Idoso recebeu notícia anônima sobre essa instituição, que estava funcionando de forma irregular. A denúncia porém não apresentou nenhuma documentação.

Foi instaurado procedimento administrativo para comprovar sua existência e tomar as medidas cabíveis.

“A Promotoria seguirá com a apuração para a responsabilização, caso tenha havido atos ilícitos durante o funcionamento da instituição”, divulgou o Ministério Público.