Obras na BR-040 alteram o trânsito em cinco cidades de Minas Gerais

Motoristas que trafegam pela BR-040 devem ficar atentos às mudanças no trânsito nesta semana. Obras de recuperação da rodovia estão sendo realizadas em Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Carandaí, Barbacena e Cristiano Otoni, com serviços que incluem fresagem, recomposição, microfresagem, microrrevestimento asfáltico e reparos localizados.

Para minimizar os impactos no tráfego, as intervenções ocorrem em horários estratégicos: as obras de fresagem e recomposição acontecem no período noturno, entre 20h e 5h, enquanto os reparos localizados e a microfresagem são realizados durante o dia, das 6h às 17h.

A partir de quinta-feira (20), os trabalhos seguem com fresagem e recomposição em Congonhas, entre os km 607 e 609, no período noturno, com desvio de tráfego no sentido Belo Horizonte, e entre os km 608 e 610, com tráfego no sistema "Pare-e-Siga". Já em Cristiano Otoni, haverá microfresagem e microrrevestimento asfáltico do km 650 ao 651, durante o dia, com desvio no sentido Belo Horizonte. Barbacena terá reparo localizado entre os km 725 e 710, também no período diurno, com desvio de tráfego no sentido Belo Horizonte. Em Carandaí, os reparos acontecerão entre os km 675 e 665, no mesmo período e sentido.

Na sexta-feira (21), as obras de fresagem e recomposição continuam em Congonhas, entre os km 612 e 613, no período noturno, com desvio de tráfego no sentido Juiz de Fora. Em Conselheiro Lafaiete, o serviço será realizado entre os km 631 e 633, também à noite, com desvio no sentido Belo Horizonte. Cristiano Otoni receberá microfresagem e microrrevestimento asfáltico entre os km 652 e 655, com desvio no mesmo sentido. Em Barbacena, os reparos ocorrerão entre os km 710 e 695, no período diurno, e em Cristiano Otoni, entre os km 665 e 645, ambos com desvio no sentido Belo Horizonte.

No sábado (22), os trabalhos se concentram em Carandaí, onde haverá microfresagem e microrrevestimento asfáltico entre os km 656 e 660, no período diurno, com desvio de tráfego no sentido Belo Horizonte.

As obras fazem parte do cronograma do primeiro ano de concessão da BR-040, iniciado em agosto de 2024, e têm previsão de conclusão em agosto deste ano.

