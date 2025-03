Caso Yara: conselho tutelar passa guarda de irmã para outro familiar

O Conselho Tutelar de Água Boa, no Vale do Rio Doce, deixou a guarda da irmã de Yara Karolaine Martins Neves, de 10 anos, encontrada morta em uma vala às margens de uma estrada de terra, com uma irmã mais velha por parte de pai. A informação foi confirmada ao Estado de Minas por uma pessoa ligada à entidade.

Segundo o Conselho Tutelar, na época do crime, a tutela das meninas, de 10 e 13 anos, estava com o pai. Os três moravam em uma fazenda na zona rural de Água Boa e o homem deixava as filhas irem até o centro da cidade para visitar a mãe. Porém, em uma dessas visitas, as filhas não quiseram voltar para casa com o pai.

Cerca de um mês antes do desaparecimento de Yara, o pai foi até a casa da mãe para buscar as filhas, onde teve uma discussão com a ex-mulher, a agrediu e foi preso. Ele está detido no no Presídio de Capelinha desde 6 de fevereiro. Por causa disso, as meninas ficaram na companhia da mãe.

O corpo de Yara Karolaine, de apenas 10 anos, foi encontrado no final da tarde do dia 8 de março em um matagal, ao lado de uma ponte, em Cachoeira Pelo de Gato, distrito de São Pedro do Suaçuí, a 55 quilômetros do local do desaparecimento. Ele estava enrolado num saco plástico e tinha marcas de violência.

No dia seguinte, um homem, de 56 anos, motorista da prefeitura local, foi identificado e preso suspeito do crime. Para a polícia, ele confessou ter enforcado a vítima depois de levá-la para a casa dele. O homem usou dois veículos oficiais para cometer o crime. Ele tinha tido um relacionamento com a mãe de Yara.

Logo depois do crime e ao tomar conhecimento da prisão do pai das meninas, o Conselho Tutelar de Água Boa se reuniu com o colegiado e decidiu retirar a irmã de Yara, de 13 anos, da companhia da mãe e deixá-la com uma irmã mais velha por parte de pai. “Como foi um caso de repercussão nacional, esperamos o enterro de Yara acontecer para tomar a decisão. Ela (a irmã de Yara) está bem, se adaptando bem e estudando. A realidade dela mudou”.

Ainda de acordo com o apurado pelo Estado de Minas, pouco depois que a menina foi retirada da companhia da mãe, a mulher saiu da cidade e não foi mais vista.

Sobre o crime, a Polícia Civil informou que a investigação segue em andamento e esclareceu que aguarda a finalização dos laudos e realização de algumas diligências para a conclusão do caso.