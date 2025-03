MG: prefeitura de cidade onde criança foi sequestrada e morta decreta luto

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Prefeitura de Água Boa, no Vale do Rio Doce, decretou luto oficial de três dias devido à morte de Yara Karolaine, de 10 anos, encontrada morta nesse sábado (8/3) depois de passar quatro dias desaparecida.

O corpo dela foi achado em um matagal a 55 quilômetros do local do desaparecimento, enrolado em um saco plástico e com marcas de violência. A menina havia sido vista pela última vez entrando em um carro branco.

O decreto do luto foi assinado neste domingo (9/3) pelo prefeito Orlando Cardoso Pereira (Solidariedade). Em publicação em uma rede social, a administração municipal disse que Água Boa está de luto, mas também unida na busca por justiça. “A prefeitura não medirá esforços para colaborar com as investigações e garantir que os responsáveis por esse trágico acontecimento sejam encontrados e punidos com todo o rigor da lei”, publicou.

Nos comentários da publicação, os moradores da cidade, que tem cerca de 12 mil habitantes, demonstraram tristeza pela morte da menina e cobraram justiça pelo caso. "Esperamos investigação de todas as formas até encontrarem o culpado por isso. Infelizmente, hoje foi a Yara, e não queremos perder mais Yaras", disse uma moradora.

Entenda o caso

O corpo de Yara Karolaine foi encontrado por pessoas que pescavam na Cachoeira Pelo de Gato, distrito de São Pedro do Suaçuí, e comunicaram à Polícia Militar (PM). Ele estava enrolado, com as pernas flexionadas, totalmente coberto por um lençol branco e com presença de moscas. Havia também um forte odor.

A identificação do corpo foi feita pelo irmão de Yara, de 19 anos, que tinha passado para a PM detalhes da roupa que a menina usava, um vestido cor de rosa, com detalhes brancos. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de São João Evangelista.

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), "todas as diligências para elucidar o caso estão em andamento, e, com a conclusão dos trabalhos investigativos, outras informações serão divulgadas".

