Corpo em adiantado estado de decomposição encontrado debaixo de viaduto

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Civil de Uberaba tenta identificar o corpo de um homem que foi encontrado, no final da noite de sábado (8/3), debaixo de um viaduto, na Avenida Getúlio Vargas, entre as ruas Coronel Tobias Junqueira e o Rio Uberabinha, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

O corpo foi localizado pelo Corpo de Bombeiros, que recebeu um chamado de que o mau cheiro incomodava moradores entre os bairros Jaraguá e Tubalina.

Segundo informações dos bombeiros, o corpo era do sexo masculino, cerca de 1,90m de altura e de 40 anos. Ele estava em decúbito ventral, já em estágio avançado de decomposição.

O corpo foi recolhido de uma ribanceira e entregue à perícia da Polícia Civil, sendo encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). Não foi possível identificar se o homem foi morto a tiros ou facada, ou mesmo morte natural, por estar em adiantado estado de putrefação.

