Escola centenária fecha por dois anos para obras de revitalização

A Escola Estadual Afonso Pena, localizada no bairro Boa Viagem, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, vai fechar por dois anos para restauração do edifício tombado pelo patrimônio histórico. A previsão é de que as reformas iniciem em agosto deste ano. Durante este período, os 830 estudantes da rede serão transferidos para um anexo da Escola Estadual Central, no bairro Lourdes, na mesma região. O projeto conta R$7 milhões de investimento do governo do Estado.

“Vai ficar uma das escolas mais bonitas de BH”, projeta Orlando Almeida, diretor da escola há 10 anos. Almeida conta que a reforma é um sonho antigo da instituição, que busca melhorar a acessibilidade do prédio: “Queremos mais rampas e elevadores para tornar possível a inclusão de alunos cadeirantes, por exemplo.”

Segundo o diretor, a estadia provisória das atividades no Estadual Central será tranquila já que o espaço comporta as atividades da escola. O processo de mudança para o local será concluído ainda neste mês, para a transferência de local, os alunos tiveram as aulas suspensas por três dias (6, 7 e 10 de março). Ainda segundo Almeida, as atividades retornarão normalmente, já no novo prédio, na terça feira (11/3).

“Estamos no momento realizando um mutirão de limpeza e movimentando os caminhões de mudança. Vale ressaltar que os três dias em paralisação serão repostos posteriormente”, explica o diretor. O secretário de Estado de Educação, Igor de Alvarenga, também reforça que os estudantes não terão prejuízo durante o período das obras: “A escola continuará funcionando normalmente em um anexo da Escola Estadual Central, garantindo que todos os alunos tenham continuidade no aprendizado com a mesma qualidade de ensino.”

Almeida conta que a reação dos alunos e professores foi positiva. Trabalhando na escola há 23 anos, a servidora Carla Costa conta que o edifício não passou por grandes reformas neste período, o que resultou em desgastes. “Percebemos problemas nas paredes, pisos, portas e janelas deterioradas”, cita. Para a estudante do 9º ano, Maria Júlia Rodrigues, de 14 anos, estudar em uma escola que faz parte da história do estado é gratificante, mas a jovem tem expectativas de melhorias. “Gostaria de salas mais frescas e também acho importante acessibilidade para os colegas que têm deficiência”, pontua.

Segundo a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) o recurso de R$ 7 milhões poderá ser ampliado se houver necessidade e as obras visam resolver problemas estruturais como infiltrações e pintura, além de modernizar os espaços internos e adequar os meios de acessibilidade no local. “Vai deixar o prédio mais seguro e acessível. As salas também vão ser equipadas com projetores e televisores”, completa o diretor.

Ainda segundo a SEE/MG, a revitalização irá preservar as características históricas do prédio, que é reconhecido como um emblema do patrimônio histórico e cultural de Minas Gerais. Inaugurado em 1897, o edifício foi inicialmente projetado para ser a residência do Secretário de Estado do Interior. Em 1906, passou a abrigar o Primeiro Grupo Escolar de Belo Horizonte e, em 1914, foi denominado Grupo Escolar Afonso Pena. O prédio foi tombado pelo Estado em 1983 e pelo município em 1994, sendo um dos patrimônios mais importantes da capital mineira.“Nosso objetivo é manter a identidade arquitetônica do prédio, mas também oferecer mais conforto, segurança e acessibilidade”, pontua o secretário de Estado.

Antes do início das obras, a Escola Estadual Afonso Pena receberá outro presente em 2025. Reconhecida como um emblema do patrimônio histórico e cultural de Minas Gerais, a instituição foi escolhida para sediar a 10ª edição da mostra “Modernos Eternos BH 2025”. Neste ano, o evento cultural acontece de 24 de junho a 20 de julho.