Cidade de Minas vai implantar tarifa zero no transporte público

A prefeitura de São João del-Rei, cidade de aproximadamente 90 mil habitantes localizada na Região Central de Minas Gerais, anunciou nesta quinta-feira (6/3) que a cidade passará a contar com o sistema de ônibus gratuito a partir de junho. O projeto foi encaminhado à Câmara Municipal e, se aprovado, entrará em vigor dentro de 90 dias.









O anúncio foi feito pelo prefeito Aurélio Suenes, que destacou que a medida tem como objetivo transformar o sistema de transporte da cidade, melhorando a mobilidade urbana e a qualidade de vida da população. De acordo com a prefeitura, o financiamento do projeto será viabilizado por meio da realocação de recursos, incluindo verbas destinadas à publicidade, sem a necessidade de aumento de impostos.





A gratuidade será aplicada tanto no transporte público coletivo urbano quanto na zona rural.

Segundo a prefeitura, o sistema de transporte público anterior não atendeu às demandas da população, apesar das tentativas de melhorias em gestões passadas. O contrato com a empresa responsável pela gestão do transporte público da cidade chega ao fim de junho e, após negociações infrutíferas para melhoria do serviço, a administração atual decidiu buscar alternativas para garantir um sistema mais eficiente e que atendesse melhor às necessidades da cidade.







“O financiamento do programa será possível por meio de uma reorganização interna das finanças municipais, sem sobrecarregar os cidadãos com novos tributos. Com o apoio de vereadores de diversos partidos, incluindo os de oposição, o projeto tem grandes chances de ser aprovado e transformar o transporte público de São João del-Rei” afirma o prefeito





Segundo Suenes o financiamento do programa será possível por meio de uma reorganização das finanças municipais, incluindo a realocação de verbas de publicidade. O prefeito acredita que o projeto tem grandes chances de ser aprovado, pois conta com o apoio de vereadores de diferentes partidos, incluindo os da oposição.

Em todo o Brasil, são mais de cem cidades com tarifa zero, sendo São Paulo e Minas os estado com os maiores números de municípios que aderiram ao benefício.

Veja as cidades de Minas com a gratuidade no transporte público:



Caeté

Ibirité

Itatiaiuçu

Belo Vale

Jeceaba

Sarzedo

Mário Campos

São Joaquim de Bicas

Brumadinho

Mariana

Ouro Branco

Claudio

Lagoa da Prata

Campo Belo

Arcos

Piumhi

São José da Barra

Ituiutaba

Monte Carmelo

Arceburgo

Muzambinho

Machado

São Lourenço

Leopoldina

Abaeté

Pirapora