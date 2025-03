Motorista de aplicativo contratado para transportar armas é preso

Um motorista de aplicativo, de 40 anos, foi preso por fazer o transporte de duas armas de fogo calibre 38 em Conselheiro Pena, no Vale do Rio Doce, nessa quarta-feira (5/3).

Segundo o boletim de ocorrência, a polícia recebeu uma denúncia de que um detento, de 25 anos, líder de uma organização criminosa que atua em Conselheiro Pena e Santa Rita do Itueto, contratou o motorista para transportar as armas.

A denúncia ainda informava que o motorista saiu de Governador Valadares com sentido Conselheiro Pena em um carro Volkswagen Voyage prata.

Com as características do veículo, a polícia montou uma operação na entrada da cidade de Conselheiro Pena e abordou o motorista.

Durante a ação, os militares notaram o nervosismo do condutor. As duas armas de fogo foram localizadas sob o estepe do carro, no porta-malas.

Questionado, o suspeito afirmou que recebeu R$ 400 pelo transporte das armas, mas que não poderia confirmar o nome de quem o contratou e quem iria receber o armamento por medo de ser morto.

O celular do motorista foi apreendido e o carro, encaminhado para o pátio da polícia. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.