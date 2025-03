Militar é preso depois de atirar em bola de adolescentes em BH

Um policial militar da reserva, de 53 anos, foi preso em flagrante depois de se envolver em uma confusão com adolescentes no bairro Santa Cecília, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. O caso aconteceu na noite de segunda-feira (3/2).

Um dos adolescentes, de 17 anos, informou à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) que brincava de bola na rua com o grupo quando uma mulher de uma das residências pegou a bola e jogou para dentro da casa. Ele contou que o grupo pediu a devolução da bola, mas ela negou. O grupo e a mulher iniciaram uma discussão e ela deu um soco no rosto de um menor de idade.

Neste momento, o adolescente contou que um carro chegou na rua e um homem desceu com uma arma em punho. Segundo o relato, o homem apontou a arma contra as pessoas, pegou a bola e a estourou a tiros.

Com medo, o adolescente desceu a rua e se aproximou da mãe, que confirmou a versão. Segundo ela, o policial apontou a arma contra o filho e pediu para que ele se afastasse. Outro adolescente, de 14 anos, esteve no local e confirmou a história.

Outro lado da história

Aos policiais, o militar da reserva afirmou que recebeu ligações desesperadas da irmã, moradora da residência, dizendo que o grupo de adolescentes estava “esmurrando” o portão da sua casa. Segundo os irmãos, ela é autista e estava incomodada com o barulho.

Ele contou que, quando chegou ao endereço, viu um grupo de pessoas empurrando o portão da irmã e ameaçando entrar. Com o intuito de afastar as pessoas e proteger a irmã, segundo ele, apontou a arma para elas. Ainda segundo o militar,o grupo avançou contra ele, e, por isso, atirou contra a bola.

Já a irmã do homem, de 45 anos, afirmou que foi vítima de ameaça e foi agredida por um tapa no rosto, mas que não havia ameaçado ninguém. Ela contou que pediu ajuda ao irmão depois de pedir que os adolescentes parassem de brincar na frente do portão dela e eles responderam que não iriam parar porque a via é pública.

De acordo com ela, uma das pessoas do grupo a coagiu dizendo que ela deveria procurar outro lugar para morar, e que depois iriam invadir a casa dela. A mulher contou ainda que um adolescente tentou dar um tapa no rosto dela, mas ela conseguiu se proteger com o braço.

A arma utilizada foi apreendida e os dois adolescentes, a mulher moradora da casa e o militar da reserva foram encaminhados à Delegacia Especializada de Menores.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais afirmou que o policial reformado foi preso em flagrante pelos crimes de disparo de arma de fogo e ameaça. "Após os procedimentos de polícia judiciária, ele ficou à disposição da justiça para as medidas legais cabíveis", informou. Já a mulher de 45 anos e os adolescentes de 14 e 17 foram ouvidos e liberados.