Suspeito preso em tiroteio durante carnaval estava em liberdade condicional

Um dos suspeitos presos por envolvimento no tiroteio durante o cortejo de um bloco de carnaval em Rio Pomba, na Zona da Mata mineira, estava em liberdade condicional. A informação foi confirmada pelo Ministério Público estadual nesta quarta-feira (5/3). Durante a ocorrência da noite da última segunda-feira (3/3) uma mulher morreu e outras 14 pessoas foram baleadas.

Jalie Fernando Araújo Faria, de 25 anos, cumpria pena por tráfico de drogas em um presídio da Comarca de Ubá. De acordo com o MPMG, em 27 de dezembro do último ano o órgão pediu à Justiça para revogar a condicional após receber informações de que o condenado havia descumprido condições impostas pelo relaxamento da pena.

“Assim, o MPMG adotou todas as medidas cabíveis para que o regime fechado fosse restabelecido. O MPMG reitera seu compromisso com o combate aos crimes violentos e com a promoção da segurança da comunidade riopombense, reafirmando que atua com diligência para a responsabilização daqueles que descumprem as determinações legais.

O órgão também apura as responsabilidades criminais pelo ataque e se houve possíveis falhas na segurança do local. As investigações estão a cargo da Promotoria de Justiça de Rio Pomba, em parceria com as polícias Militar e Civil.

Dois suspeitos estão detidos. Um deles é Jalie Fernando com quem foi apreendida uma pistola austríaca Glock, 9 milímetros, com dois carregadores, sendo um deles estendido para caber mais munição. O segundo é João Pedro Braz da Cruz de Oliveira Castro, de 24 anos.

A vítima foi identificada como Luciane dos Santos Marques, de 25 anos. Informações preliminares apontam que ela estava no local com os suspeitos que teriam disparado um contra o outro devido a uma rivalidade.

O ataque

O tiroteio ocorreu por volta de 0h na altura da Praça Doutor Último de Carvalho, no Centro de Rio Pomba, quando o Bloco do Penico arrastava mais de 20 mil foliões pelas ruas. Vídeos que circulam em rede social mostram policiais militares e cidadãos carregando os feridos para dentro de viaturas e de carros particulares. Havia gente no chão, baleada, também sendo acudida.

Segundo o relato de testemunhas, o suspeito mais novo teria sacado um revólver de cor prata e disparado contra o desafeto, atingindo a perna de uma mulher que estava atrás. Em seguida, Jalie puxou a pistola para revidar. "Nos parece que a função de disparo em rajada estava acionada. Porque assim que ele puxou o gatilho saiu disparando a esmo para várias direções atingindo várias pessoas. O suspeito também aparentava estar bêbado ou drogado, o que pode ter contribuído", afirma o comandante do policiamento.

Jalie já foi detido várias vezes pela polícia por tráfico de drogas, tentativa de homicídio (fez disparos contra uma viatura da PMMG) e ameaça. Ele esteve preso, tendo sido solto há um ano em regime provisório, mas já com indicações da polícia para a Justiça de transgressões das condicionantes da liberdade precária.

Segundo o tenente-coronel Erick, a foliona morta, Luciana dos Santos Marques, de 25 anos, tentou escapar dos disparos se abaixando e projetando a mão para frente em gesto defensivo, mas um dos tiros atravessou a mão dela e a atingiu o peito, matando a mulher no local.

Com a troca de tiros, a multidão se dispersou em pânico. Feridos foram carregados por policiais e populares para dentro de carros e viaturas. Os 14 feridos a bala têm idades entre 19 e 35 anos, e foram encaminhados para o Hospital São Vicente de Paulo, em Rio Pomba, onde receberam os primeiros atendimentos. Muitas pessoas que se machucaram na confusão depois procuraram outras unidades de saúde de Rio Pomba, Ubá e Juiz de Fora.

Imediatamente, o tenente-coronel Erick informou ter acionado os bloqueios policiais nos principais acessos a Rio Pomba e Ubá, que é a maior cidade próxima, a menos de 40 quilômetros. "Foi em um desses acessos à cidade de Ubá que conseguimos a prisão do suspeito, que estava em um VW Gol preto e batia com a descrição, tendo também em sua posse a pistola com as munições 9 milímetros", conta o comandante do policiamento.

"O outro suspeito foi abordado a pé andando por uma estrada no entorno de Rio Pomba. Tinha um forte cheiro de pólvora nas mãos. O revólver prata ainda não foi localizado, mas a polícia permanece em diligência", disse o oficial.

Cancelamento da festa

A PM solicitou à Prefeitura de Rio Pomba, o fim do carnaval na cidade devido ao tiroteio. O Executivo municipal emitiu nota cancelando o evento. “Infelizmente, nosso carnaval, que sempre foi sinônimo de alegria e celebração, foi marcado por momentos de terror nessa segunda-feira, quando criminosos vindos de outras cidades provocaram um tumulto, resultando na morte de uma pessoa e deixando outras 14 feridas. Esse episódio trágico nos causa profunda dor e consternação como comunidade. Diante dessa situação, as festividades programadas para esta terça-feira estão canceladas em respeito às vítimas e seus familiares", informou.

A prefeitura ressaltou que a PM agiu com rapidez, prendeu os dois suspeitos e apreendeu a arma utilizada no crime. “Desde o momento do ocorrido, a prefeitura, representada pelo prefeito, vice-prefeito e toda a sua equipe, tem acompanhado de perto o trabalho das equipes de resgate e da Polícia Militar, prestando todo o suporte necessário. Este é um momento de união e solidariedade. Nos unimos em oração pelas vítimas e reafirmamos nosso compromisso inabalável contra toda e qualquer forma de violência”, conclui a nota.