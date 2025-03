Carnaval de BH: ambulantes usam criatividade para agradar foliões

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

O carnaval de Belo Horizonte tem movimentado a economia popular no começo do ano e feito a festa de muitos empreendedores. Com a folia espalhada pelos bairros da cidade, há quem aproveite o fato de morar na frente de blocos para fazer uma grana extra sem sair de casa. Já quem não tem a mesma sorte, precisa ser criativo para se destacar entre os milhares de ambulantes.

No caso da enfermeira Priscila Nunes Martins, de 29 anos, o quintal de casa deixou de ser apenas um local de passagem e, durante a folia, se tornou um comércio improvisado. Ela, que mora em frente à Praça México, no Bairro Concórdia, na Região Nordeste de BH, aproveitou os diversos blocos que desfilaram por ali durante o carnaval para vender macarrão na chapa e pão com pernil aos foliões.

O sucesso foi tanto que, na quarta-feira de cinzas (5/3), apenas a primeira opção estava no cardápio, pois os estoques de pão e de pernil esgotaram. "A gente começou no carnaval do ano passado e foi muito bom, graças a Deus. Fizemos de novo esse ano, e está dando muito certo", conta.

Quem a ajuda nas vendas são os irmãos e o sobrinho. A empreendedora explica que os dias de vendas por ali são bem leves, pois, mesmo trabalhando, o grupo não deixa de pular e cantar quando os blocos passam. "É uma coisa independente, de família, de fundo de quintal, literalmente. E traz aquela união familiar".

A família trabalhou junta nos quatro dias de carnaval, aproveitando que, em cada dia de folia, houve entre um e dois blocos que desfilaram no Concórdia. O bairro tem se tornado um dos bairros queridinhos dos organizadores da folia.

"Aqui é uma região comum de carnaval, porque tem muitas pessoas que gostam de ir nos blocos, mas não curtem aquela agitação da região central, que é muito movimentada. E aqui, apesar de ter muitas pessoas, é uma região bem familiar, com bastante espaço pra todo mundo", explica Priscila, que conversou com a reportagem durante o desfile do Babadan.

Invenção

No bairro do lado, o Sagrada Família, na Região Leste, o vendedor Márcio dos Reis, de 55 anos, mostrou que a criatividade pode ser uma alternativa para quem vai à rua agradar os foliões. O empreendedor levou para o desfile do I Wanna Love You uma carretinha, onde mói cana na hora, usada pra vender Caipicana (caipirinha com cana de açúcar), caldo de cana e, como não poderia faltar, pastel - também feito na hora.

Márcio dos Reis, de 55 anos, utilizou uma carretinha para vender Caipicana (caipirinha com cana de açúcar), caldo de cana e pastel durante o carnaval Túlio Santos/EM/D.A.Press

A ideia da invenção veio depois que ele teve problemas no desfile do mesmo bloco, no ano passado. "Eu estava vendendo pastel e caldo de cana ali na frente (no meio da praça). Aí, a fiscalização falou que esse tipo de produto não poderia vender, que ali era só bebida. E eu creio que é porque eu coloquei o carrinho no meio do pessoal", relata.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O vendedor explicou que os produtos têm feito muito sucesso. Até mesmo o caldo de cana puro, sem álcool, tem sido requisitado aos montes pelos foliões. "Comprei essa carretinha, paguei R$ 10 mil por ela, e coloquei esses equipamentos para evitar acidentes.

Reis garantiu que, neste ano, estava com tudo regularizado e poderia seguir com as vendas tranquilamente. Porém, durante a passagem do bloco Babadan, agentes da Polícia Militar afirmaram que ele não poderia utilizar tal equipamento. O vendedor, então, decidiu ir embora. "Ter a máquina apreendida ia ser muita dor de cabeça e prejuízo demais".