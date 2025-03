Carnaval 2025: veja como foi o desfile do bloco Lua de Crixtal

As "crianças que já cresceram" e as que ainda vivem a infância, se divertiram com o bloco Lua de Crixtal, que desfilou no Centro de Belo Horizonte na manhã desta quarta-feira (5/3). Com o tema desenhos animados, o bloco tocou sucessos da Xuxa, a rainha dos baixinhos, e deu espaço às animações que marcaram várias gerações.

O Bloco Lua de Crixtal foi criado em 2017 em homenagem à cantora Xuxa. A concentração começou às 10h na Rua Aarão Reis, próximo à Praça da Estação, e seguiu pelo Hipercentro da capital.

Confira imagens do Lua de Crixtal

O bloco Lua de Crixtal desfila no Centro de Belo Horizonte na manhã desta quarta-feira (5/3) Leandro Couri/EM/D.A Press A musa do bloco, a Crixtal, deixou as ombreiras das paqueras em casa e aproveitou para realizar um sonho de infância: se fantasiar de mulher maravilha. "Nós viemos salvar a quarta-feira de carnaval".

