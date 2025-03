Carnaval de BH: veja como foi o desfile do Bloco Bartucada

O Bloco Bartucada percorreu a Avenida Brasil, Região Centro-Sul, na tarde desta terça-feira (4/3), com um desfile em homenagem a duas personalidades do Bairro Bonfim, na Região Noroeste da capital: a Loira do Bonfim e Cintura Fina.





O cortejo contou com a presença de bonecos de Olinda que representavam as homenageadas. A Loira do Bonfim, lenda belo-horizontina que marcava encontros com homens no cemitério do bairro, e Cintura Fina, a travesti que se defendia de vizinhos e policiais com uma navalha.





Veja fotos do desfile

Cantores animam os foliões da Bartucada Gladyston Rodrigues EM/D.A Cantores animam os foliões da Bartucada Gladyston Rodrigues EM/D.A Cantores animam os foliões da Bartucada Gladyston Rodrigues EM/D.A Cantores animam os foliões da Bartucada Gladyston Rodrigues EM/D.A Cantores animam os foliões da Bartucada Gladyston Rodrigues EM/D.A Músicos da Bartucada animam os foliões na tarde desta terça-feira Gladyston Rodrigues EM/D.A Músicos da Bartucada animam os foliões na tarde desta terça-feira Gladyston Rodrigues EM/D.A O apresentador Zeca Camargo esteve presente no cortejo da Bartucada Gladyston Rodrigues EM/D.A O apresentador Zeca Camargo esteve presente no cortejo da Bartucada Gladyston Rodrigues EM/D.A O apresentador Zeca Camargo esteve presente no cortejo da Bartucada Gladyston Rodrigues EM/D.A O apresentador Zeca Camargo esteve presente no cortejo da Bartucada Gladyston Rodrigues EM/D.A Voltar Próximo

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia