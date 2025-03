Furto no carnaval? Pai e filho são presos com 107 celulares em Confins

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Pai e filho foram presos suspeitos de receptação no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa terça-feira (4/3). A dupla transportava 107 aparelhos celulares usados. Os materiais podem ter sido furtados ou roubados durante o período do carnaval.

A prisão foi feita por agentes da Polícia Federal (PF) e da Receita Federal. De acordo com as autoridades, os suspeitos iriam embarcar em um voo com destino a Belém, no Pará.

Os aparelhos não possuíam documentação fiscal nem comprovação de origem legal. Por isso, sob suspeita de envolvimento em crimes de receptação, furtos e roubos, a dupla foi detida em flagrante.

As investigações seguem para determinar se os materiais apreendidos fazer parte de um esquema de comercialização ilegal de eletrônicos receptados a partir de furtos e roubos no país.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Civil de Vespasiano, também na Grande BH, onde está sendo processado o inquérito com o apoio do Centro Integrado de Comando e Controle de Minas Gerais (CICC). “Os celulares foram apreendidos e passarão por perícia para verificar sua procedência”, informou a assessoria de imprensa da Polícia Federal, por meio de nota.