Idoso é encontrado depois de permanecer perdido três dias em mata de Minas

Um homem, de 77 anos, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros, na manhã desta Quarta-feira de Cinzas (5/3), depois de permanecer três dias perdido em uma mata, na zona rural de Mirabela, no Norte de Minas Gerais. O morador, identificado como José Ribeiro, estava desaparecido desde a manhã de domingo, sendo visto pela última vez próximo a um plantio de eucalipto.

O idoso, que sofre de problemas psicológicos, foi encontrado pela equipe do Canil do 77º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM) de Montes Claros. As buscas intensas foram feitas durante três dias, com o apoio de dois cães de resgate - Zeus e Katy.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, durante as buscas, a equipe dos militares, juntamente com os cães farejadores, percorreu um total de 13 quilômetros a pé. Foi realizado o mapeamento e a varredura de uma área de aproximadamente 945 mil metros quadrados (94,5 hectares).

Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, José Ribeiro foi encontrado no meio da mata, a uma distância de cinco quilômetros da área urbana de Mirabela, onde mora. Ele estava caído em posição de decúbito lateral, debilitado e apresentando um quadro de desidratação severa.

Devido à desidratação, o idoso foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Municipal de Mirabela, onde foi avaliado pelos médicos e permaneceu em observação.

O homem estava consciente. Mas, por ser portador de problemas psicológicos, estava desorientado e não conseguiu relatar com sobreviveu durante os três que permaneceu perdido no mato.

