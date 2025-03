Bloco do Alok: jovem é esfaqueado após tentar proteger namorada de assédio

Um jovem, de 24 anos, foi esfaqueado depois de tentar proteger a namorada após assédio e agressão a socos durante o Bloco Pipoquinha do Alok, que aconteceu na Avenida Afonso Pena, no Centro de Belo Horizonte, na noite dessa terça-feira (4/3).

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada às 20h47, na esquina da via com a Rua Tamoios, enquanto a folia ainda agitava a avenida. No local, os militares encontraram o homem caído no chão, com ferimentos de faca pelo corpo.

Ele foi atendido pela ambulância do evento e encaminhado ao Hospital João XXIII. Segundo o médico de plantão, o homem foi atingido por três golpes de faca nas regiões da lombar, da escápula e do tórax.

A namorada da vítima, de 18 anos, relatou aos policiais que os dois estavam no evento quando dois homens se aproximaram dela. Segundo o relato, a jovem foi cantada e desrespeitada pelos homens, que também pediram seu perfil no Instagram e ela negou.

O namorado a abraçou pelas costas para demonstrar que ela estava acompanhada. Neste momento, ela foi atingida por um soco na boca e o namorado iniciou uma luta corporal contra os dois e foi atingido pelos golpes de faca.

Os autores fugiram e, até o momento, não foram identificados nem presos. O jovem segue em estado grave no hospital e a ocorrência foi encaminhada à 4ª Delegacia de Polícia do Centro.

