MG: homem que desapareceu no sábado de carnaval é encontrado

Um homem de 42 anos, dado como desaparecido pela família em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais, foi encontrado nesta quarta-feira (5/3). André Luiz Marques, tinha sido visto pela última vez na tarde de sábado (1º/3).

A informação sobre o paradeiro do homem foi confirmada ao Estado de Minas por sua mãe. No entanto, a causa do desaparecimento não foi informada. Ela apenas afirmou que o filho está “bem”.

De acordo com o boletim de ocorrência, registrado na Polícia Militar, André saiu de casa às 14h afirmando que iria trabalhar em uma siderúrgica, que fica no Bairro Niterói. No entanto, ele não chegou no local e não deu mais notícias a esposa.

Desde então, a família tentou contato por telefone e não teve sucesso. A reportagem procurou a Polícia Civil de Minas Gerais que informou que investiga o desaparecimento.

