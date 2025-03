Um morre e dois ficam feridos durante briga por cachorro em Minas

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Um jovem de 26 anos morreu e duas pessoas ficaram feridas durante uma discussão que começou após um cachorro ser agredido. O crime aconteceu na comunidade de Paraíso, em Felixlândia, na Região Central de Minas Gerais, nessa terça-feira (4/3).

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem que morreu foi flagrado por um grupo que estava em um sítio passando o carnaval agredindo o cachorro do local. A vítima então foi repreendida e xingada pelas pessoas. Em resposta, o jovem teria os ameaçado de morte.

Em seguida, uma das pessoas, de 49 anos, apontada como a responsável pelo homicídio, viu o homem que estava agredindo o animal escondido atrás de uma moita. Desconfiada, ela alertou os amigos e se afastou do local.

Ao voltar, o suspeito afirmou à Polícia Militar que viu a vítima com um facão na mão e brigando com uma sua amiga, de 26 anos, que estava caída no chão. Para ajudá-la, ele desferiu uma facada no homem, que saiu correndo. Ele foi encontrado morto poucos metros depois.

Além da mulher, um terceiro homem, de 31 anos, foi agredido por golpes de facão no ombro e no queixo. O integrante do grupo responsável pela morte do jovem preso em flagrante. A vítima foi atingida por cinco golpes de faca na região do abdômen.