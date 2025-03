MG: acidente mata duas pessoas e deixa cinco feridos na BR-262

Dois homens morreram em um grave acidente na BR-262, na altura do km 472, em Bom Despacho, no Centro-Oeste mineiro nesta quarta-feira (5/3). Outras cinco pessoas ficaram feridas na colisão frontal entre um Volkswagen Virtus e um Renault Sandero.

A batida provou a interdição total da rodovia por duas horas, formando cerca de 16 quilômetros de congestionamento.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o Virtus seguia de Belo Horizonte com destino a Araxá, transportando dois ocupantes. Já o Sandero, com cinco passageiros, saiu de Iraí e ia para Carmo do Cajuru.

Os motoristas de ambos os veículos ficaram presos às ferragens e não resistiram aos ferimentos. Os bombeiros realizaram o desencarceramento para liberar os corpos.

Cinco feridos

Entre os feridos está um homem - sem idade divulgada - que teve traumatismo cranioencefálico grave. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou a estabilização no local e levou de helicóptero para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

Uma mulher de 44 anos estava consciente, mas desorientada e com múltiplos ferimentos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ela foi encaminhada à Santa Casa de Bom Despacho. As demais vítimas, com ferimentos moderados, receberam atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Bom Despacho.

Investigação



Peritos da Polícia Civil estiveram no local para investigar as causas do acidente. As pistas foram liberadas após a retirada dos corpos e dos veículos.

