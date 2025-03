Carnaval de BH: desfile do I Wanna Love You junta paz e verde

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

Muito verde, da grama por toda a praça, uma fumaça estonteante, dos carrinhos de comida, e um clima tranquilíssimo, das pessoas felizes e envolvidas com a música. Foi nesse cenário que o bloco I Wanna Love You fez seu cortejo nesta quarta-feira de cinzas (5/3) na praça da Rua Cabrobó, no Bairro Sagrada Família, Região Leste de BH.

Quem foi ao bloco curtiu o último dia de folia numa velocidade mais lenta, condizente, claro, depois do caos na cidade nos dias anteriores.

“Estou adorando o bloco. Já é tradição o I Wanna Love You, todo ano eu venho, e a festa fica cada vez melhor”, conta a florista Tábata Estrela, de 33 anos.

A foliona relata que acompanha o bloco religiosamente desde 2013, quando foi lançado. A cada ano, por mais que o carnaval na cidade ofereça mais e mais opções, o I Wanna Love You continua com um lugar guardado no coração - e na agenda.

“Quarta de cinzas já é ponto marcado. A gente nem marca com os amigos, só chega, encontra com todo mundo é festa”, explica.

Como todo bom evento de reggae, não poderia faltar, claro, aquela que é faz parte do estereótipo do regueiro. Ela mesmo, a discografia do Bob Marley. O artista, que faria 80 anos em 6 de fevereiro se estivesse vivo, deu o tom das primeiras músicas da bateria do bloco.

Nome do bloco faz referência a canção de Bob Marley

A analista de marketing Nicole Duarte Santana, de 41 anos, acompanhou o espetáculo em cima da grama, atenta à bateria e cantando todas as músicas. “O Bob morreu antes de eu nascer, mas pra mim é minha religião”, revela.

Por todo canto, foliões vestidos com fantasias relacionadas à maconha desfilavam entre o público. O bloco I Wanna Love You e seus integrantes são militantes pela legalização da erva.

O técnico de impressão 3D Phil Pinheiro, de 33, é um dos que defendem o direito ao consumo recreativo da maconha e, também, do seu uso medicinal. “A maconha é uma planta com muito potencial e se for legalizada tem muito a se desenvolver”, explica.

O folião conta que o clima de paz e harmonia no bloco é uma prova de que a droga pode ser consumida de forma consciente. “O I Wanna Love You é sobre amor, sobre carinho, sobre respeito ao próximo, sobre se conectar com a natureza”, defende.