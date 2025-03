Nova frente fria a partir de sábado vai atingir Minas?

Jornalista em formação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Estagiária no Estado de Minas desde 2023, com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio áreas, como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional. Atualmente em Gerais

Uma nova frente fria chega ao país a partir deste sábado (8), prometendo quebrar o ciclo de calor intenso que predomina diversas regiões desde o final de fevereiro. De acordo com a empresa de meteorologia Climatempo, o sistema trará alívio e redução das temperaturas com possibilidade de chuva. No entanto, em Minas Gerais apenas a Região Sul será impactada pela condição climática, mas com variações menores da temperatura.

Segundo a Climatempo, a frente fria começa a atuar primeiramente pelo Rio Grande do Sul, um dos estados mais afetados pelas altas temperaturas nos últimos dias. O sistema avança ao longo do fim de semana em direção ao Sudeste, chegando à região na segunda-feira (10).

Além da redução das temperaturas, a chuva chega junto com a frente fria, aumentando o risco de temporais devido ao contraste térmico entre a massa de ar quente instalada sobre o Brasil e o ar frio que avança do sul. Esse choque térmico favorece a formação de nuvens carregadas, podendo provocar rajadas de vento e trovoadas.

As madrugadas também ficarão mais frias e os dias terão maior amplitude térmica em várias regiões. A variação entre o calor do dia e o frio da noite é característica da transição para um período de temperaturas mais amenas, encerrando a sequência de dias escaldantes que marcaram as últimas semanas no estado.

Em Minas, as temperaturas continuarão elevadas, e qualquer resfriamento será passageiro, sem mudanças expressivas na sensação térmica. Essa transição, evidenciada na imagem da anomalia de temperatura, reforça a influência da incursão do ar polar e seu papel na quebra do padrão de calor intenso que predominava desde fevereiro.